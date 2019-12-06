Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Следствием предъявлено обвинение в получении взятки в виде иномарки за 6 миллионов рублей экс-главе Щелковского района Подмосковья Алексею Валову, передает ТАСС.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в 2017 году Валов, занимавший должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки Mercedes, стоимость которого оценивается в 6 миллионов рублей.

Бывший чиновник задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Следователи СКР при содействии сотрудников ФСБ России провели обыски по местам проживания фигуранта. В настоящее время выясняется его причастность к другим коррупционным преступлениям.

Валов занимал должность главы администрации Щелковского района с 2014 года, а с 2017 года он стал главой района. В 2019 году Валова назначили заместителем министра транспорта Подмосковья.