Шахматы. Гунина и Горячкина выиграли, Костенюк и Лагно проиграли

Все четыре российские участницы второго этапа женского Гран-при Международной шахматной федерации в Монако провели результативные партии. В третьем туре в очной встрече двух россиянок Валентина Гунина обыграла Александру Костенюк.

Еще одна наша гроссмейстер Александра Горячкина победила Чжао Сюэ из Китая, а четвертая представительница России Екатерина Лагно уступила украинке Марии Музычук. Снова шахматистки были в ударе, Нана Дзагнидзе (Грузия) победила немку Элизабет Петц и только две партии завершились вничью.

После трех туров лидирует представительница Индии Хампи Конеру (2,5 очка), далее располагаются Дзагнидзе и еще одна индианка Дронавалли Харика (по 2 очка), Лагно, Горячкина, Костенюк набрали по 1,5 очка, у Гуниной 1 турнирный балл.