Портал IMDb составил топ-10 самых популярных актеров года

Кинопортал IMDb составил список самых популярных актеров и актрис 2019 года. Топ-10 возглавила Бри Ларсон, которая сыграла главную роль в фильме 2019 года "Капитан Марвел".

За ней следует Эрин Мориарти – супергероиня Старлайт из сериала "Пацаны". Тройку лидеров замкнула Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра Престолов".

Четвертое, пятое и шестое места заняли, соответственно, Наоми Скотт – принцесса Жасмин из диснеевского фильма "Аладдин", Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела" и Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".

Следом в списке расположились Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби ("Однажды в Голливуде"). Замкнул рейтинг Хоакин Феникс ("Джокер").

Список был составлен на основе пользовательских запросов на портале IMDb за текущий год.

Find out which stars across Indian movies and web series, consistently ranked highest on the IMDb STARmeter chart in 2019! #BestOf✨ pic.twitter.com/usqeXfRFmN