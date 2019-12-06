Портал IMDb составил топ-10 самых популярных актеров года

Кинопортал IMDb составил список самых популярных актеров и актрис 2019 года. Топ-10 возглавила Бри Ларсон, которая сыграла главную роль в фильме 2019 года "Капитан Марвел".

За ней следует Эрин Мориарти – супергероиня Старлайт из сериала "Пацаны". Тройку лидеров замкнула Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра Престолов".

Четвертое, пятое и шестое места заняли, соответственно, Наоми Скотт – принцесса Жасмин из диснеевского фильма "Аладдин", Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела" и Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".

Следом в списке расположились Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби ("Однажды в Голливуде"). Замкнул рейтинг Хоакин Феникс ("Джокер").

Список был составлен на основе пользовательских запросов на портале IMDb за текущий год.