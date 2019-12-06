"Ну, наконец-то ты, родненький": Лексус дозвонился до Зеленского

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Запись разговора он выложил на своей странице в Facebook.

Общение пранкер начал с фразы "Кремль на проводе". В ответ на это человек, чей голос был похож на голос украинского президента, сказал:

"Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?".

В ответ Лексус попросил снять с него запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну. Собеседник ему ответил:

"Хорошо, я тогда проведу вечер... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?"

После этого разговор неожиданно прервался.

На этой неделе до Зеленского дозвонилась российская телеведущая Ольга Скабеева. Подробностями она поделилась в программе "60 минут". Скабеева попросила украинского президента уделить ей внимание буквально на секунду, так как к нему невозможно прорваться через пресс-службу, но Зеленский бросил трубку, так как ему надо "пообщаться с коллегами". При этом, по словам журналистки, президент Украины "страшно деликатный" и "очень приятный в общении человек".