Студенту-блогеру Жукову дали три года условно

К трем годам условно студента ВШЭ приговорил Кунцевский суд Москвы блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает "Интерфакс".

Гособвинитель просил приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако его защитники настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.

Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. После этого ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета, а его преследование по обвинению в участии в беспорядках было прекращено за непричастностью к преступлению. 3 сентября по ходатайству следствия Басманный суд перевел Жукова под домашний арест.

Несогласованные с властями акции протеста, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в столице 14, 27 июля, а также 3 августа. Сотрудниками полиции были задержаны 1,7 тысячи человек. Некоторые были осуждены, с других обвинения сняты.