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6 декабря 201911:10

"Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон в Сочи

ГТРК "Кубань"

На Кубани стартует горнолыжный сезон. В этом году из-за раннего снега трассы уже готовы принимать горнолыжников. Первым из курортов открывается "Красная Поляна". На "Розе Хутор" открытие зимнего сезона запланировано на 20 декабря, на трассах "Газпрома" – 25 декабря.

Несмотря на то, что по традиции первым открывает зимний сезон курорт "Красная Поляна", трассы и средства размещения всех трех курортов готовы к приему гостей. Более 15 тысяч туристов единовременно вмещает номерной фонд. Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в этом сезоне в горном кластере Сочи будут работать 64 канатные дороги и 110 трасс. Также, добавил глава региона, на 2 километра увеличена зона вечернего катания, а общая протяженность трасс составляет 177 километров.

Как передает ГТРК "Кубань", пик посещаемости сочинских курортов прогнозируется на новогодние праздники. В связи с этим количество рейсов "Ласточек" увеличат. Всего ожидается более 360 тысяч гостей, загрузка отелей будет стопроцентной.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что горнолыжные курорты смогут оценить и любители активного отдыха, и те, кто просто любит наслаждаться отдыхом в горах. Для этой категории туристов приготовили множество мероприятий и фестивалей.

Текст: ГТРК "Кубань"

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