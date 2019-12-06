Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

Российская кинологическая федерация (РКФ) назвала самые популярные среди россиян породы собак. Как передает агентство "Москва", самыми востребованными собаками 2019 году стали немецкие шпицы.

"Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире", – рассказали в РКФ.

Тем не менее, на втором месте по популярности оказались сибирские хаски. Третью строчку заняла порода йоркширский терьер.

Также в десятку наиболее популярных пород вошли акита-ину, среднеазиатская и немецкая овчарки, такса, сиба-ину, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.

В конце июля российское правительство утвердило список потенциально опасных пород собак. Их хозяевам придется выполнять новые правила выгула, которые вступят в силу с нового года.