Посольство РФ следит за ситуацией с судном в Сингапуре

Российские дипломаты оказывают содействие экипажу судна "Севастополь", арестованного в порту Сингапура. Как сообщили в посольстве нашей страны, ведомство находится в тесном контакте с руководством компании-судовладельца, а также местными властями, которые намерены конфисковать судно за долги.

Пресс-секретарь посольства РФ в Сингапуре Сергей Новосельцев сообщил телеканалу "Россия 24", что 22 октября российское судно было арестовано судом до урегулирования данного вопроса. Судебное заседание назначено на 17 декабря.

"В связи с наложенным в рамках иска обременением судовладелец в настоящий момент обязан согласовывать любые действия в отношении судна с представителями сингапурской службы судебных исполнителей через назначенного судом нового агента", — сказал Новосельцев.

Он подчеркнул, что ситуация сложная, но не связана с политикой.



Российское судно принадлежит компании "Гудзон", которая ранее попала под санкции США якобы из-за поставок нефтепродуктов Северной Корее. Судно "Севастополь" прибыло в Сингапур еще в феврале, из-за вопросов со стороны таможни оно было вынуждено простаивать в порту. Компания-владелец предложила Сингапуру реализовать груз, однако местные власти постановили, что он подлежит уничтожению. Все это время судно продолжало стоять в порту. С тех пор команда сменилась трижды, сейчас на борту находятся 12 человек. В ремонте и продаже топлива судну отказывают.

За время пребывания "Севастополя" в Сингапуре порт предъявил компании Гудзон претензию на сумму в 61 миллион рублей. Владелец к таким выплатам не готов. Власти Сингапура приняли решение арестовать судно, конфисковать его через суд и продать с аукциона, возможно, как металлолом.

Проблемы возникли и у еще одного судна компании "Гудзон" уже в Южной Корее. Российский танкер "Партизан" застрял в порту Пхохан, с него якобы тоже перекачивали нефть на северокорейские суда прямо в открытом море, поэтому танкер попал под санкции. Из-за ограничений, наложенных Вашингтоном, топливо "Партизану" не продают, судно осталось без света, тепла и еды. А теперь еще и без экипажа, моряков пришлось снять с танкера и отправить на родину. На судне при этом остается 100 тонн мазута. В компании опасаются, что без присмотра может произойти разлив.