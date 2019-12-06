65 ножевых за замечание: глава семьи зарезал жену и тещу и ранил маленькую дочку

Кровавая драма разыгралась в Крымском районе Кубани, где уставший от замечаний тещи мужчина зарезал ее и супругу, а детей забрал с собой. В полицию он явился самостоятельно спустя несколько часов. Признания подозреваемого сняли на видео.

Описанные события произошли на хуторе Южном в ночь на 5 декабря. Глава семьи, как установили следователи, постоянно ссорился с супругой и тещей, а потому предпочитал жить на расстоянии — в соседнем Абинском районе. Вечером 4 декабря он приехал повидаться с детьми — семилетним сыном и двухлетней дочкой, но наткнулся на шквал критики со стороны их бабушки. Недолго думая, мужчина собрал вещи и уехал, однако через несколько часов вернулся с ножом в руках.

Первой злоумышленник зарезал спавшую жену — на ее теле насчитали более 40 ножевых ранений. От криков проснулась ее мать, и 42-летний зять переключился на нее. Женщина бросилась прочь из дома, но успела добежать только до калитки — здесь она и встретила смерть: ей мужчина нанес никак не меньше 25 ударов.

Вернувшись в дом, глава семьи пырнул хныкавшую дочь — в область предплечья и живота, как уточняется в релизе СКР, — после чего забрал ее и сына и отправился в Абинский район. Спустя пару часов он пришел в отдел полиции и сознался в убийстве.

"Частично раскаиваюсь", — заявил он на допросе.

Маленькой девочке сразу же оказали помощь врачи, ее жизни ничего не угрожает.

За убийство 37-летней супруги и 66-летней тещи подозреваемому грозит до 20 лет в колонии. Не исключено, что он станет фигурантом еще одного дела — за то, что порезал дочь.