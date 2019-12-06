Врачи спасли женщину после шестичасовой остановки сердца

Испанские врачи вернули к жизни британку, у которой на шесть с половиной часов остановилось сердце. 34-летняя Одри Мэш назвала свое спасение настоящим чудом, пишет The Telegraph.

Британка путешествовала в Пиренейских горах и получила переохлаждение. Она потеряла сознание и перестала дышать. 3 ноября ее на вертолете доставили в одну из больниц Барселоны. Температура ее тела при этом составляла около 20 градусов Цельсия.

При помощи системы экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) врачи сумели восстановить сердечную деятельность пациентки. Она провела в больнице 11 дней, однако, к удивлению медиков, у нее не развилось никаких неврологических осложнений, если не считать небольшого снижения чувствительности пальцев рук.

"Это исключительный случай в мировой практике и самая длительная остановка сердца из зарегистрированных в Испании", – отметил доктор Эдуард Аргудо, специалист по интенсивной терапии.

Мэш отметила "потрясающую работу" врачей, а также пожарных и специалистов скорой помощи, которые спасли ее и доставили в клинику. Сейчас, по словам женщины, она чувствует себя хорошо и может вернуться к работе и к нормальной жизни.

3 декабря сообщалось об уникальной операции, которую провели в Череповце. Там врачи спасли девятилетнего мальчика, который проткнул сердце металлическим штырем.