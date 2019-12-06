Одного из пострадавших при обрушении моста в Оренбурге выписали из больницы

Один из пострадавших после обрушения моста в Оренбурге выписан из больницы. Также известно, что второй пациент останется под наблюдением медиков до понедельника. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург" со ссылкой на представителей Минздрава.

Напомним, 2 декабря при частичном обрушении путепровода на улице Терешковой краевой столицы пострадали двое человек - водитель легкового автомобиля и водитель грузовика. Состояние первого медики изначально оценили как "скорее удовлетворительное", он получил несколько ушибов грудной клетки, коленного и локтевого сустава. Как только его состояние улучшилось, было принято решение о выписке. Второй водитель пострадал больше, у него диагностировано сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. В настоящий момент он продолжает курс лечения в стационаре.