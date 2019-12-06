"Барселона" – "Реал". Гарет Бэйл может пропустить испанское класико

Ведущий вингер футбольной сборной Уэльса и мадридского "Реала" Гарет Бэйл может пропустить матч с "Барселоной", который пройдет в столице Каталонии 18 декабря. Футболист испытывает проблемы с задней поверхностью бедра, из-за чего уже несколько дней тренируется индивидуально.

Медицинский штаб "Королевского клуба" считает, что Бэйл с большой вероятностью пропустит матч Ла Лиги "Эспаньолом" (7 декабря) и Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" (11 декабря), сообщает ESPN. Как уже сообщали Вести.Ru, на днях стало известно, что класико могут пропустить хавбек "Реала" Эден Азар и защитник Марсело.