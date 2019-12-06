Пострадавший в коме: в Челябинске маршрутка вылетела на тротуар и сбила пешехода

В пятницу утром, 6 декабря, челябинская маршрутка не вписалась в поворот и сбила пешехода.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. Автобус снес ограждение, вылетел на тротуар, сшиб на остановке рекламный щит и остановился, когда частично заехал во двор жилого дома.

Большинство пешеходов, ожидающих транспорт, успели увернуться, однако один человек все же попал под колеса. В городском управлении здравоохранения сообщили изданию "Полит74", что пострадал 43-летний мужчина, у него диагностированы удар головного мозга, кома первой степени, ушиб грудной клетки и шок первой степени. И отметили, что скорая приехала в течение 11 минут.

Пассажиры маршрутки и ее водитель в аварии не пострадали.