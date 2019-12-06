Освободить в зале суда: Новиков отделался штрафом

Удар полицейского-кинолога пластиковой бутылкой с водой по руке и голове оценил Тверской суд Москвы. Арестованный за это 30 октября Павел Новиков признал свою вину. Он приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей. Но поскольку Новиков провел в СИЗО полтора месяца, наказание снижено до 120 тысяч, пояснила судья Мария Сизинцева.

Обвиняемый освобожден в зале суда. Прокурор просил для участника несанкционированного шествия 27 июля Павла Новикова три года колонии общего режима, напоминает РИА Новости. Максимальное наказание по статье 318 Уголовного кодекса России ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья") составляет пять лет колонии.

К году колонии приговорил Никиту Чирцова 6 декабря 2019 года Тверской суд Москвы. Он обвинялся в применении не опасного для жизни насилия к полицейскому: 27 июля на Тверской улице он оттолкнул двумя руками грудь полицейского. Прокурор требовал 3,5 года колонии.

Молодой человек вину полностью отрицал. Лефортовский суд в конце июля уже штрафовал Никиту Чирцова на 12 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга. После этого Чирцов улетел в Минск, а после возвращения в Москву 2 сентября был арестован. Он значился в полицейской базе как разыскиваемый.

Организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы митинги проходили в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. На них полиция задержала около 1,7 тысячи человек. На некоторых из были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Часть обвиняемых была осуждена, а с некоторых обвинения сняты.

В начале сентября вынесены первые приговоры. Иван Подкопаев и Кирилл Жуков приговорены за нападения на сотрудников правоохранительных органов к трем годам колонии общего режима, Данила Беглец – к двум. Кирилл Жуков был осужден за то, что пытался сорвать шлем с сотрудника Росгвардии. Евгений Коваленко приговорен к 3,5 года колонии общего режима за бросок урной в сотрудников полиции.