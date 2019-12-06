Взятка в поезде: нелегал-иностранец "заработал" уголовную статью. Видео

Иностранец, нелегально проживавший на территории России, попался полицейским, охранявшим правопорядок в поезде Иркутск – Кисловодск. Мужчина усугубил свое положение, попытавшись дать взятку стражу порядка.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу, 57-летний нелегал, который должен был выехать из Российской Федерации еще в августе текущего года, но решил задержаться в стране, предложил взятку правоохранителю, оформлявшему административный протокол.

Полицейский отверг предложенные ему деньги в сумме 1400 рублей. Неудачная попытка подкупа должностного лица перевела ситуацию из административной плоскости в уголовную – мигрант стал фигурантом дела по статье "Мелкое взяточничество", предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.