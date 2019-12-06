Экс-жена Кержакова: мировое соглашение я подписала ради нашего сына

Милана Тюльпанова, экс-супруга известного футболиста Александра Кержакова, с которому у нее в последнее время шли непрерывные судебные тяжбы, сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что они с бывшим мужем подписали мировое соглашение.

"Мы с бывшим супругом подписали мировое соглашение, — сообщила Милана. – Хочу вам рассказать, как я пришла к этому решению. Как бы банально это не звучало, наверное, я бы никогда не пошла на подобное при других обстоятельствах, честно".

"Дело в том , что когда ты долго находишься в разлуке с ребёнком и возможности увидеть его нет, в голове рождается чёткое убеждение, что подобная ситуация может повториться. Поэтому когда Яна Рудковская предложила мне попробовать договориться, конечно, я восприняла все в штыки, в большей степени именно из — за устоявшегося страха , что сына снова заберут", — признается женщина.

"Головой я понимала , что такой ситуации не может произойти (суд давно определил местопроживание со мной), но вот этот психологический барьер не давал мне переступить через себя. И я думаю каждая мама, оказавшаяся однажды в подобной ситуации, меня поймёт", — пишет Тюльпанова.

"Но, в первую очередь, во всей этой ситуации главным пострадавшим явился наш сын, который абсолютно ни в чём не виноват, и, что бы не произошло между родителями, (ведь правда у каждого своя), Тёма не должен страдать от того, что два человека не в состоянии договориться без помощи извне. Подписав это соглашение, я призываю всех, оказавшихся в подобной ситуации, быть мудрее. Не ради себя, а ради ребенка", — считает экс-жена Кержакова.