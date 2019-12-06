Рабочие уронили строительные леса на проходившую мимо женщину

Трагедией едва не завершилась для двух киевлянок прогулка по центру города — на одну из них рухнули тяжелые строительные леса, вторая успела отскочить в сторону. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Все произошло днем 5 декабря в сердце украинской столицы, на Крещатике. Ремонтировавшие фасад здания рабочие толкали перед собой передвижные леса, но стоило им повернуть за угол, как тяжелая конструкция накренилась и рухнула. В "зоне поражения" оказались две женщины: одна из них, как видно на кадрах, отпрыгнула в сторону и уцелела, а второй удар пришелся прямо по голове.

Самостоятельно подняться на ноги пострадавшая не смогла. Позже врачи диагностировали у нее травму головы и перелом лучевой кости.