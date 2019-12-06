"Главное — тигр упитанный": редкий хищник два месяца бродит вокруг приморского поселка

Амурский тигр уже два месяца заходит в приморский поселок Восток, нервируя его жителей. Животное оставляет следы и попадает в объективы камер, однако агрессию не проявляет.

Центр "Амурский тигр" разместил видео, снятое фотоловушкой конфликтной группы охотнадзора. Опубликованные кадры демонстрируют уверенное животное, неторопливо бредующее по дороге.

"Самое главное — тигр упитанный. Это говорит о том, что он способен добывать себе пропитание в лесу и явно успешно это делает. Похоже, что его визиты — это скорее всего любопытство, свойственное молодой особи", — прокомментировали сотрудники центра, разместившие видео в социальной сети, и добавили. — Поэтому, уважаемый тигр, если ты читаешь нас: уходи поглубже в тайгу, хватит волновать людей. В противном случае придется тебя отловить!"