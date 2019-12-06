Вместо трех с половиной лет колонии Чирцову дали год

К году колонии общего режима приговорил Тверской суд Москвы участника несогласованной акции 27 июля Никиту Чирцова, передает РИА Новости.

Чирцов обвиняется в применении насилия к полицейскому, не опасного для жизни и здоровья. Гособвинитель просила приговорить его к 3,5 годам колонии.

По данным следствия, во время несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в грудь и плечо. Молодой человек вину не признает.

В конце июля Лефортовским судом Чирцов был оштрафован на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения митинга. Вскоре он улетел в Минск, где был задержан, так как находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел сам, его задержали 2 сентября, а на следующий день он был отправлен под арест.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Были задержаны 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторым фигурантам вынесен приговор, с других обвинения сняты.