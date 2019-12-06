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6 декабря 201912:19

Нормандский саммит: идея Зеленского и советы Порошенко

AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать муниципальную стражу на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Такую идею он планирует выдвинуть на встрече в нормандском формате.

В состав стражи будут входить представители Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР. Причем со стороны Донбасса это должны быть те, кто "не стрелял и не убивал — не участвовал в боевых действиях", передает РИА Новости.


Между тем экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что обеспокоен предстоящим саммитом. Он посоветовал Зеленскому не доверять Владимиру Путину и не встречаться с ним с глазу на глаз. Также он рекомендовал Зеленскому не включать вопрос о договоре по транзиту газа в общую повестку саммита.

Встреча лидеров нормандской четверки пройдет 9 декабря в Париже. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе к встрече.

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