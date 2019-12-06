Симоньян прокомментировала заявление автора "На игле"

"Любите ли вы Ирвина Уэлша так, как люблю его я? Вряд ли. Потому что ваши телеканалы Ирвин Уэлш не хвалит, а наш — хвалит". Так главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост шотландского писателя. Автор романа "На игле" в своем Twitter-аккаунте поддержал претензии Russia Today к Би-би-си в предвзятости.

Британское "общественное телевидение" по уши в коррупции и из-за этого необъективно", пояснил он. РИА Новости напоминает, что ранее у продюсера видеоагентства Ruptly была аннулирована аккредитация на саммит НАТО в Лондоек, а сам он задержан полицией и допрошен по закону о терроризме.

"Не знаю, как там у самих натовцев дела обстоят, но мы на работу террористов не берем, — отреагировала на это Маргарита Симоньян. — Есть у нас такая фишка".

А вот покинувшему Боливию президенту Эво Моралесу Маргарита Симоньян работу предложила. В испанской редакции.