Неожиданное ДТП в Воронеже попало на видео

Водитель легковушки попал в ДТП, которое невозможно было предугадать — с надземного перехода на его автомобиль упала внезапно смерзшаяся снежная глыба, повредив лобовое стекло.

Инцидент произошел в Воронеже на Московском проспекте около областной больницы в четверг, 5 декабря. По информации ГТРК "Воронеж", водитель вызвал ГИБДД, оформил аварию и теперь будет пытаться возместить ущерб с дорожной службы.