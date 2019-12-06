В США скончался бывший агент КГБ, бежавший из Советского Союза

Бывший майор КГБ СССР Виктор Шеймов скончался в США в возрасте 73 лет. В 1980 году его вывезли из Советского Союза агенты американского Центрального разведывательного управления. Он жил в штате Виргиния, пишет The Washington Post.

Шеймов страдал от заболевания легких и умер из-за осложнений. Это произошло еще 18 октября. Его супруга Ольга Шеймова подтвердила информацию о кончине мужа.

Exclusive: Victor Sheymov, KGB officer who defected from Soviet Union, dies at 73 https://t.co/dToHdcwchs — The Washington Post (@washingtonpost) 5 декабря 2019 г.

До отъезда из Москвы Шеймов работал в Восьмом главном управлении КГБ, которое занималось шифровкой и связью. Как отмечает WP, выезд агента и его семьи в США был "одним из самых значительных побегов" из СССР в период Холодной войны.

В США Шеймов получил награду "за ценный вклад в обеспечение национальной безопасности". В частности, он раскрыл двух сотрудников президентской администрации, которые работали на КГБ, а также одного советского шпиона в ЦРУ.