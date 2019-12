В США скончался бывший агент КГБ, бежавший из Советского Союза

Бывший майор КГБ СССР Виктор Шеймов скончался в США в возрасте 73 лет. В 1980 году его вывезли из Советского Союза агенты американского Центрального разведывательного управления. Он жил в штате Виргиния, пишет The Washington Post.

Шеймов страдал от заболевания легких и умер из-за осложнений. Это произошло еще 18 октября. Его супруга Ольга Шеймова подтвердила информацию о кончине мужа.

Exclusive: Victor Sheymov, KGB officer who defected from Soviet Union, dies at 73 https://t.co/dToHdcwchs