Жукову вернут ноутбук и фотоаппарат, а лягушек с флагом уничтожат

Студенту ВШЭ Егору Жукову вернут вещественные доказательства по делу — штатив, фотоаппарат, ноутбук. При этом желтый флаг с черной змеей и сувенирную фигурку в виде трех лягушек суд решил уничтожить.

В пятницу Кунцевский суд приговорил Жукова к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней.

Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Марина Макушина, Жуков не сможет вести и создавать только свои интернет-ресурсы, но сможет публиковаться на чужих, а также в целом пользоваться интернетом.

После оглашения приговора Жуков заявил, что это "не окончательная победа".

Между тем проректор ВШЭ Валерия Касамара, где учится Жуков, сказала, что его не будут отчислять, так как для этого нет никаких оснований. Егор может приступить к учебе и начать готовиться к сессии.