Любовница Евгения Осина проиграла его родной дочери суд за наследство

Представитель единственной родной дочери Евгения Осина, скончавшегося в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет, выиграли суд за наследство певца.

Речь шла, прежде всего, о его московской квартире на "Полежаевской".

На нее, когда пришло время оформлять наследство на имя дочери Осина Агнии, заявила претензии сожительница певца Елена Скорнякова.

Она утверждала, что жила с певцом в течение последнего времени, ухаживала за ним, когда он страдал от алкогольной зависимости, а ее дочь Настя была на иждивении Осина, и он относился к ней, как к своему ребенку.

На основании этого Скорнякова подала иск, чтобы ее дочь могла претендовать на часть наследства певца. Но удовлетворен он не был.

Как сказал в комментарии изданию StarHit адвокат Валерий Панасюк, представлявший интересы дочери певца, требования Скорняковой "изначально являлись незаконными". "Как мы видим, это случай, когда люди хотели завладеть имуществом артиста", — отметил он.

В итоге все имущество Евгения Осина отойдет его родной дочери, которой вскоре исполнится 18 лет, и она сможет распоряжаться наследством. Речь идет не только о московской квартире, но также о нескольких хороших мотоциклах и парковочном месте.

Евгений Осин, который был кумиром молодежи (и прежде всего, девушек) в 1990-х, в последние годы страдал от алкоголизма. Помочь ему пыталась программа "Андрей Малахов. Прямой эфир". Певца отправляли на лечение в Таиланд, но потом он все равно сорвался.

Елена Скорнякова ранее утверждала, что родственники ему в том тяжелом состоянии ничем не помогали, а она в трудное время была с певцом рядом.

Хотя в самые последние месяцы его жизни из-за пристрастия к алкоголю, как говорила Елена, жить с Осиным было невозможно, особенно с дочерью-подростком.

Умер Евгений Осин в полном одиночестве, в беспомощном состоянии в своей московской квартире.

Его коллеги по эстраде и друзья позже в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" говорили о том, что певцу уже было не помочь. По их словам, "он сам этого не хотел".