"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

9 декабря на телеканале "Россия 1" стартует новый сезон культового сериала "Тайны следствия".



19-й сезон – это абсолютный рекорд, еще ни один российский сериал не достигал такой отметки. И создатели не собираются останавливаться на этой цифре. Ведь несмотря на такое долголетие сериала, его интрига, жизненные ситуации и любимые герои увлекают зрителя, как в первый раз.

"Я очень благодарна зрителю! — говорит исполнительница главной роли, актриса Анна Ковальчук. — Только благодаря тому, что зритель любит и ждет, у меня есть встреча с моими любимыми артистами и моей любимой героиней Марией Сергеевной. Я очень стараюсь не подвести и сделать эту работу на 100 процентов!"

В одном из предыдущих сезонов Мария Сергеевна Швецова рассталась со своим мужем-бизнесменом. И в этом сезоне самый красивый следователь России будет не только раскрывать преступления, но и искать счастье в личной жизни. Получится ли у нее — главная интрига сериала.

В новых сериях зрители вновь увидят дочь Марии Швецовой Злату, которая внезапно приезжает из Лондона. Роль исполняет 19-летняя дочь актрисы Злата Ковальчук. Ее рождение стало одним из самых искренних и трогательных эпизодов первого сезона сериала.

В сериале появятся новые герои. Так, в следственный отдел Швецовой переводят сотрудника из Москвы. Стиль работы майора Платонова сильно отличается от стиля петербургских коллег. Жесткий, брутальный, взрывной, Платонов не привык работать под началом женщины. Как сложатся его отношения с Марией Сергеевной?

Первую и вторую серию 19-го сезона сериала покажут в понедельник 9 декабря в 21:00 на телеканале "Россия 1".