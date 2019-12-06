Расстрел начальника центра "Э": бандитов задержали вместе с главарем

ФСБ, МВД и Росгвардия провели операцию по захвату шестерых мужчин, которых подозревают в убийстве начальника центра "Э" по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По данным следствия, среди задержанных и предполагаемый главарь банды Хасан Полонкоев, сообщает агентство "Интерфакс".



18 ноября по делу об убийстве уже был заочно арестован житель Ингушетии Курейша Картоев. А 27 ноября в ингушском селе Экажево задержали и отправили под стражу Гелани Костоев и Ахмед Арапиев.

Напомним, высокопоставленного полицейского и его брата застрелили 2 ноября в Москве, на улице Академика Анохина. Нападавшие выпустили в мужчин около 10 пуль и скрылись на машине. Автомобиль позднее обнаружили на юго-западе города.