Кремль не считает ситуацию с футбольными фанатами чрезвычайной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения прессы о том, что на этой неделе правоохранители совершили задержания ряда футбольных болельщиков, в том числе и тех, кто оскорблял с трибун капитана сборной Артема Дзюбу.

Песков отметил, что в последние недели случились определенные происшествия с поклонниками футбола, но этим должны заниматься и занимаются спортивные власти, Российский футбольный союз. Однако пресс-секретарь президента отметил, что если речь идет о правонарушениях болельщиков, то эта работа правоохранителей.

"Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция, и следственные органы вмешиваются, — цитирует Пескова агентство "Интерфакс". – Тем не менее, в настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата".

Пресс-секретарь Владимира Путина также напомнил, что наиболее ярые поклонники футбола "неоднократно действительно были причастны к правонарушениям, и в этих случаях в дело вступают правоохранительные органы".