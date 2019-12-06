Ослу предпочла поезд: Грета Тунберг прибыла в Мадрид по железной дороге

Шведская школьница Грета Тунберг прибыла в Мадрид для участия в массовой акции протеста против изменений климата.

Сначала юная активистка добралась с отцом на частном катамаране до Лиссабона. Плавание, стартовавшее от берегов США, продлилось три недели.

Защитница природы, за каждым шагом которой следят западные СМИ, из португальской столицы в испанскую решила поехать на поезде . И это при том, что на сто процентов экологичным такой способ назвать нельзя.

Из-за частичного отсутствия электрификации путей поезд должен был тянуть тепловоз, передает "Россия 24".

Любопытно, что полностью безвредное для окружающей среды предложение проследовать из Лиссабона в Мадрид на осле Тунберг отклонила.



В эти дни в столице Испании проходит конференция ООН по климату.