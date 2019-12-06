Дерзкое нападение на предпринимателя из-за 2 тысяч рублей попало на видео

Налетчики на глазах у прохожих одним ударом нокаутировали столичного предпринимателя на выходе из башни "Федерация", после чего отобрали у него сумку с деньгами и скрылись. Нападение попало в объектив камеры наблюдения.

На грабеж двое злоумышленников пошли вечером 5 декабря. На кадрах видно, как один из них нагоняет бизнесмена и наносит ему удар по голове похожим на монтировку предметом. Мужчина потерял сознание и тут же лишился сумки. В чувство его привели только в больнице, о характере полученных травм ничего не сообщается.

Сам потерпевший, как передает "МК", утверждает, что у него забрали только 2,2 тысячи рулей, но, вероятно, сумма была в разы больше, просто предприниматель не стал ее афишировать. Удалось ли задержать налетчиков, не сообщается.