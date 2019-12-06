Песков высказался по "псевдодокладам", учительским зарплатам и делу Жукова

Данные об имуществе чиновников и членов их семей добросовестно проверяют органы, этим занимающиеся. Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в интернете о скрытии имущества от декларирования некоторыми чиновниками и членами их семей, а также совершение ими других нарушений с использованием служебного положения.

Пресс-секретарь Путина добавил, что иные псевдодоклады в Кремле в качестве источников информации не рассматриваются, сообщает ТАСС. Кроме того, в президентской администрации вопрос по приведению учительских зарплат к единому знаменателю не рассматривался. Но в Кремле видят риски такого решения, добавил Песков.

Совет Федерации по настоянию сенатского комитета по науке, образованию и культуре намерен обратиться в российское правительство с просьбой проработать такой вопрос в рамках нацпроекта "Образование", подтверждает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

Дмитрий Песков также подтвердил, что президент России Владимир Путин в курсе дела осужденного за призывы к экстремизму Егора Жукова. Правда, добавил Песков, президент не имеет возможности вникать в детали каждого из рассматриваемых дел.

В Кремле видели разные дискуссии по делу Жукова. Песков оговорился, что решение суда традиционно комментировать не может и не будет.

"Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, — пояснил Дмитрий Песков, — но и не склонны к тому, чтобы что-то преувеличивать".

К трем годам условно блогера и студента ВШЭ Егора Жукова приговорил Кунцевский суд Москвы. Ему на два года суд запретил заниматься администрированием интернет-сайтов. Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. 3 сентября его отпустили под домашний арест, заменив в качестве обвинение участие в беспорядках на публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета. Основанием для такого приговора стали четыре записанных студентом видео.

Суд решил вернуть студенту вещественные доказательства по делу – штатив, фотоаппарат и ноутбук. А вот желтый флаг с черной змеей и фигурка-сувенир в виде трех лягушек будут уничтожены.

"Это не окончательная победа", — охарактеризовал оглашение приговора Егор Жуков.