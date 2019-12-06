Глава UFC назвал условия для реванша Нурмагомедова и Макгрегора

Первое лицо ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что рассматривает гипотетическую возможность проведения матча-реванша между чемпионом промоушена в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

"Думаю, Конор сам желает еще раз встретиться с Нурмагомедовым. Состоится ли такой реванш? Сначала нужно узнать результат боя Дональда Серроне и Конора, а это очень сложный бой. Особенно в весовой категории 170 фунтов, где Ковбою не нужно гонять вес", — сказал Уайт.

"Ну и, конечно, Хабиб должен победить Тони Фергюсона в своем очередном чемпионском бою, — цитирует слова Уайта BJPenn.Com. – Если случится и то, и другое, то да, мы можем рассмотреть возможность проведения матча-реванша".

Как уже сообщали Вести.Ru, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил чемпионский титул UFC в легком весе. Ирландец с тех пор не выходил на ринг, а россиянин еще раз защитил титул, победив Дастина Порье. Макгрегор 18 января выйдет на поединок против Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля встретится с Фергюсоном.