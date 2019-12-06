Отвалившееся от трактора колесо устроило аварию в Белгородской области. Видео

Появились кадры с регистратора, запечатлевшего внезапную аварию, произошедшую в минувший четверг, 5 декабря, в Губкинском районе Белгородской области.

На записи видно, как от трактора, ехавшего перед авто, из которого велась съемка, отвалилось колесо. По некоторым данным, причиной этого стала лопнувшая у сельскохозяйственной техники полуось.

Потерянная деталь выкатилась на полосу встречного движения в тот самый момент, когда там ехал легковой автомобиль, получивший мощный удар.

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции, сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом, очевидцы утверждают, что 46-летний водитель легковушки ZAZ Chance и его сын, находившийся в салоне машины, получили легкие травмы.