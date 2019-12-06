Эксперт рекомендовал брить усы и бороду, чтобы защититься от гриппа

В московском департаменте здравоохранения предупредили об опасности, которую несет растительность на лице в зимний период. Главный внештатный специалист департамента по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что усы и борода увеличивают шансы заразиться ОРВИ и гриппом.

В интервью агентству "Москва" эксперт пояснил, что в усах и бороде скапливаются бактерии.

"Волос человека можно сравнить с фильтром, который ловит, впитывает и задерживает всевозможные микрочастицы, в том числе и бактерии. Влажность и тепло в густом волосяном покрове создают комфортные условия для их размножения", – отметил Тяжельников.

Специалист призвал граждан не гнаться за модой и в сезон гриппа и простуд сбрить растительность на лице, поскольку она может способствовать заражению окружающих.

"Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", – предупредил он. Тем, кто не готов расстаться с растительностью на лице, эксперт порекомендовал уделить максимальное внимание гигиене.

Ранее сообщалось, что ученые из Йельского университета определили диету, которая помогает защититься от гриппа. Речь идет о кетодиете – это низкоуглеводный рацион с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.