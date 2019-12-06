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6 декабря 201914:15

В России будет создан реестр малочисленных народов

ГТРК "Ямал"

Представителей малочисленных народов России внесут в реестр. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, касающийся создания реестра всех представителей небольших по количеству, однако же самобытных и своеобразных групп населения нашей страны.

Официально к разряду малочисленных относятся 47 народов, пишет Парламентская Газета. Всего это 316 тысяч граждан, немного, но каждый из народов имеет самобытную культуру, свои традиции и уклад жизни, а также уникальный язык.

Восстановление реестра, согласно законопроекту, продлится два года, сообщают "Вести Ямал". Для включения в него гражданина достаточно подать заявление и предоставить один из документов, подтверждающих национальную принадлежность. Если же у заявителя не сохранилось документов, то вопрос будет решаться через суд. Запросы для подтверждения различных сведений органы государственной или муниципальной власти будут направлять сами. Заявителя освобождают от этих хлопот.

Текст: ГТРК "Ямал"

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