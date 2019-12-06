Виктор Чайка оказался настоящим Сигалом

В "Судьбе человека" композитор Виктор Чайка, хиты которого "Угонщица", "Зимний сад", "Ты не ангел", "То ли воля, то ли неволя" и другие сделали популярными многих певцов, рассказал, что его настоящая фамилия – Сигал.

На радио, куда Виктор в 1980-х приносил свои песни, ему ставили в укор "псевдоним" американского актера. Когда он понял, что ему никто не верит, пришлось взять псевдоним Чайка (перевод с английского от Сигал), но свою настоящую фамилию по паспорту он никогда не менял.

В музыкальном мире путь Виктора был насыщен встречами и работой с популярными коллективами: "Арсеналом", "Веселыми ребятами", известными певцами – Алексеем Глызиным, Ириной Аллегровой, Азизой, Ириной Понаровской...

Правда, первая жена Виктора Ирина, с которой они поженились сразу после возвращения Чайки-Сигала из армии, считала, что могла бы быть не менее известной, чем Аллегрова или Понаровская, и называла их "бездарностями".

Ирина попросту ревновала мужа к его успеху и хотела, чтобы он писал песни для нее. В их супружестве родился сын, но через 27 лет совместной жизни они все-таки развелись.

Второй супругой композитора стала дочь "колбасного короля" Николая Агурбаша Татьяна.

Виктор вспоминает, как его пригласили в роскошное поместье бизнесмена как композитора, который мог бы написать песню для молодой жены хозяина дома Анжелики Агурбаш.

За столом была и дочь Татьяна, которая, как считает Чайка, закрутила с ним роман назло отцу – за то, что он женился на молодой певице.

Вспоминает композитор и забавный момент: как "колбасный король" угощал его колбасой, не зная, что он – вегетарианец. Не ела мясного и дочь Агурбаша Татьяна.

"Вот так встретились два вегетарианца за столом у "колбасного короля", – с иронией вспоминает Виктор.

Их брак с Татьяной продлился недолго. Чайка говорит, что хорошего было много, но сказался характер Татьяны, "как у ее отца".

Сейчас композитор счастлив в браке с женщиной по имени Полина, которая младше его на 32 года. Виктор благодарен ей за то, что не приходится "изображать из себя молодого бодрячка", и он может быть самим собой.

Вскоре супруги ожидают пополнения в семействе, а по поводу возраста Чайка рассуждает так: "Сколько нам с Полиной отведено быть вместе, столько и надо прожить в счастье".

Для кого на самом деле была написана песня "Угонщица"? Почему даже после того, как Чайка написал для Глызина хиты 1990-х, он оставался в группе певца простым барабанщиком? Как сыгранная на скрипке композиция "Семь сорок" привела Виктора в ансамбль "Веселые ребята", и когда он "ушел в свободное плаванье"?

Почему после 27 лет совместной жизни распался его первый брак? И какую задачу он ставит перед собой в нынешнем супружеском союзе с молодой женой в преддверии счастливого события – рождения ребенка?

Об этом композитор Виктор Чайка рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".