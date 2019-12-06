Раймонд Паулс пожаловался на навязчивую российскую публику

Композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику излишне навязчивой. В интервью изданию Apollo он сравнил зрителей в Латвии и в России, и сравнение было не в пользу последних.

"Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера, – заявил композитор. – Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво".

Слова Паулса вызвали непонимание у некоторых артистов. В частности, певец Сосо Павлиашвили отметил, что артисту не стоит недооценивать поклонников.

"Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога", – сказал исполнитель каналу "360".

Солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия в интервью телеканалу отметила, что общение с публикой – часть работы артиста.

"Артист на то и артист, чтобы быть профессионалом и не отказывать, когда люди просят сфотографироваться", – отметила она. Певица добавила, что чувствует себя одинаково, выступая перед российскими и перед латвийскими зрителями.

Позже Паулс пояснил свое высказывание в интервью РБК. Он отметил, что его слова неверно интерпретировали.

"Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская", – заявил композитор.

Раймонд Паулс советский и латвийский композитор, пианист и дирижер. Он сочинял музыку к песням таких эстрадных звезд, как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.