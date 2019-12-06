Оружие, наркотики и деньги: ФСБ и КГБ накрыли банду контрабандистов

ФСБ России и КГБ Белоруссии пресекли деятельность международной преступной группы, которая организовала канал контрабандных поставок оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа. Об этом сообщает Центр общественных связей федеральной службы безопасности.

Спецоперация по задержанию подозреваемых проходила на территории Новгородской и Ленинградской областей. С поличным при сбыте очередной партии задержали организатора криминального бизнеса и шесть активных членов банды, уточняет "Россия 24".

По данным ФСБ, изъято оружие, в том числе пулемет и пистолеты, патроны, наркотики, а также крупные суммы денег в рублях и долларах США. Устанавливаются возможные соучастники задержанных, каналы поступления оружия и запрещенных веществ.