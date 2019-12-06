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6 декабря 201914:12

Участники соревнований "Идущий человек" сделали более трех миллиардов шагов

Три с половиной миллиарда шагов за два месяца сделали участники соревнований "Идущий человек". Торжественная церемония награждения победителей этой акции, прошла в концертном заде столичного ВДНХ. В ней приняли участие выдающийся российский врач Лео Бокерия, олимпийские чемпионы Алексей Воевода, Анфиса Резцова и Андрей Сильнов.

"Важно, что нам удалось создать мотивацию для того, чтобы люди заменили поездку на общественном транспорте на пешую прогулку, где-то отказались от лифта или эскалатора, вместо просмотра телевизора совершили вечерний променад. И тем самым не только улучшили свое самочувствие, но и внесли свой вклад в командный зачет соревнований. Мы уверены, что это только начало пути к здоровому образу жизни, но нас вдохновляет том факт, что все больше и больше людей встает на этот путь", — заявил Бокерия.

В соревнованиях "Идущий человек" приняли участие 405 команд со всей России. Средний возраст участников – от 15 до 30 лет. Победили смогли сделать около 30 миллионов шагов.

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