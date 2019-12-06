Россия частично "раскраснелась", Москва "пожелтела"

В яркие цвета раскрасилась зимняя карта России. Азиатская часть страны раскраснелась от зимней жары. Здесь температура на ближайшие 10 дней будет выше климатической нормы на 14 градусов, поясняет исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Обозначающий температурную аномалию красный цвет разлит по большей части Западной и Средней Сибири, а также по востоке европейской части России.

Это достаточно редкое явление, отметил Вильфанд. Глава Росгидрометцентра отметил, что превышение температурной нормы на 14 градусов на большой площади и на длительный период времени встречается не так уж и часто.

В Москве тем временем цвет дня желтый. До полудня 8 декабря в российской столице объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы. В этот же цвет окрашено и Подмосковье.

А вот что касается предсказания погоды, например, на новогоднюю ночь, то тут Роман Вильфанд назвал тех, кому это под силу – шаманам.

"Я очень уважительно отношусь ко всем религиям, шаманизму в частности, она говорит о том, что независимо от воли человека в него вселяется дух, — рассказал он. — И этот дух позволяет ему общаться с верхними эшелонами, с нижними. И после выхода из транса он может интерпретировать эти знания и сообщать их. Я перед такими метеорологами снимаю шляпу, кепку, шапку и смотрю на них с восхищением".

Новость плохая: в Гидрометцентре, к сожалению, таких людей нет. Более того, современная наука 6 декабря принципиально не может предсказать погоду в новогоднюю ночь, расстроил Роман Вильфанд.

Из-за хаотичности атмосферы и целого ряда физико-математических принципов теоретический "потолок" прогнозов погоды — две недели, подчеркнул главный российский метеоролог. Фактически точный прогноз синоптики пока могут дать на 5-6 дней, но через 2-3 года Гидрометцентр рассчитывает увеличить прогнозируемый период до 7 дней. Ни одна уважающая себя метеорологическая структура не может давать прогнозы больше, чем на десять дней, констатировал Роман Вильфанд. Из этого он и рекомендовал исходить, выбирая источник прогноза.

И все-таки про первую ночь 2020 года Роман Вильфанд проговорился: вероятность снега в Москве составит 34%. Такова вероятность снега за последние 20 лет. Но точный прогноз можно дать только за 5 дней. Кстати, вероятность отсутствия снега в новогоднюю ночь составляет также 34%. А все остальное приходится на возможность выпадения мокрого снега или дождь.

"С 1845 года до 1940 года вероятность осадков в жидкой или полужидкой форме была минимальна. До 1960-х годов не было дождя и мокрого снега в новогоднюю ночь. Но с 1960-х годов началось ярко выраженное повторение осадков в жидком и полужидком виде. Оно составило 24%", — добавил Вильфанд, обративших в истории метеонаблюдений и статистическим данным.

Но новогодняя ночь для россиян при любой погоде будет сказочной.