На базу ВС США у сирийского нефтяного месторождения напали

Неизвестные атаковали военную базу вооруженных сил США рядом с нефтяным месторождением "Омар", что на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Американские военные обстреляли нападавших из артиллерийских орудий и забросали свето-шумовыми гранатами. Как уточнили журналисты, атака произошла в тот момент, когда на базу приехали грузовики с военной техникой.

Ранее Соединенные Штаты объявил, что уходят из Сирии, однако некоторое количество военных все-таки останется, чтобы защитить нефтяные месторождения и не подпустить к ним Россию или Иран. МИД РФ назвал строительство американских баз в Сирии незаконным.