Новак уточнил ситуацию с ценами на топливо

Демпфирующий механизм дал возможность стабилизировать рынок топлива РФ, а рост цен – весьма ниже темпов инфляции — 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом пишет министр энергетики России Александр Новак в журнале "Энергетическая политика".

Отмечается, что благодаря демпферу удалось уйти от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Новак подчеркнул, что рынок топлива в РФ стабилен.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что текущий "налоговый маневр" позволил удержать рост цен на автомобильное топливо в пределах инфляции, а цены на бензин растут темпами даже ниже инфляции с учетом индексации НДС.

Для того чтобы компенсировать нефтяникам убытки от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, с 1 января 2019 года правительство ввело в действие демпфирующий механизм, предусматривающий возмещение компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.

При этом если цены на российском рынке оказываются более выгодными, нефтяников обязывали доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.

По словам Новака, производство автобензина в 2019 году увеличится на 2%, до 40,2 миллиона тонн, объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года.

По данным Центрального диспетчерского управления, производство бензина в России в ноябре 2019 года сократилось на 3,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года — до 3,28 миллиона тонн. По итогам января-ноября НПЗ увеличили производство бензина на 2,4%, до 36,6 миллиона тонн.

В целом за 11 месяцев 2019 года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 0,7%, до 260,2 млн тонн, в ноябре — выросла на 2,2%, до 24,36 млн тонн.