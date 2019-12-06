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6 декабря 201914:40

"Челси" отсудил у ФИФА право покупать новых футболистов

Лондонский футбольный клуб "Челси" добился через Спортивный арбитражный суд (CAS) частичной отмены решения Международной федерации футбола о запрете на трансферы. Наказание сокращено, но "аристократам" придется заплатить ФИФА штраф в 300 тыс. швейцарских франков.

Как уже сообщали Вести.Ru, ФИФА признала "Челси" виновным в нарушении правил международных трансферов для несовершеннолетних игроков. Итогом стал запрет на оформление трансферов новых футболистов в течение двух сроков.

Теперь решением CAS наказание клубу Романа Абрамовича сокращено до одного трансферного окна и, таким образом, клуб сможет подписывать новых футболистов уже в ближайшем в январе.

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