Трое погибших, четверо пострадавших: фатальный обгон на трассе попал на видео

Опубликованы кадры серьезной аварии, произошедшей в минувший вторник, 3 декабря, на автодороге в районе Аркалыка — города в Костанайской области Казахстана.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Лада Гранта" попытался обогнать грузовик и выехал на полосу встречного движения. Из-за снежной пурги, поднятой КамАЗом, он слишком поздно заметил Toyota Land Cruiser, двигавшийся в противоположном направлении.

Как сообщают местные СМИ, в салоне "Гранты" находились семь человек. В результате аварии погибли трое – 39-летний мужчина, управлявший "Ладой", и два его пассажира: 23-летняя женщина и годовалый ребенок.

Кроме того, пострадали четыре человека, в момент столкновения находившиеся в салоне легковушки. В больнице оказались дети трех и десяти лет – в стабильно тяжелом состоянии их поместили в реанимацию, а также – 46-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести, и 27-летний мужчина. Последний от госпитализации отказался.