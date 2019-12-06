Путин рассказал немецкому бизнесу о российской стабильности и украинском транзите

Инфляция в России достигла исторического минимума – 3,6%, безработица – всего 4,6%, а рост промышленного производства составил 3%. Таким образом в стране обеспечена макроэкономическая стабильность, заявил Владимир Путин на встрече с немецкими предпринимателями в Сочи.

Внутренний валовый продукт также продолжает рост. В 2018 году ВВП увеличился на 2,3%. В 2019 году эта цифра будет несколько ниже, но положительная динамика все равно сохранится, добавил глава государства в эфире телеканала "Россия 24".

Отдельно президент остановился на теме "Северного потока-2". По его словам, даже после запуска газопровода, Россия не прекратит транзит голубого топлива через Украину. Владимир Путин уточнил, что "СВ-2" – это коммерческий проект и российское правительство в нем участие практически не принимает.

Между тем с Украиной сейчас идут переговоры в Вене. Президент выразил надежду, что решение, которое устраивает всех, будет найдено.

Владимир Путин еще раз напомнил, что Россия очень ровно и стабильно относится к своим экономическим партнерам и никогда не использует экономических рычагов для решения политических вопросов. Этой позиции РФ будет придерживаться и дальше. Германия – один из важнейших российских партнеров, Москва очень ценит прагматизм немецких бизнесменов и надеется на развитие двусторонних связей двух государств.

Председатель наблюдательного совета немецкой компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер, в свою очередь, выразила надежду, что после "нормандского формата" в Париже начнется отмена антироссийских санкций. Миллиарды, которые теряются из-за ограничений, можно вложить в развитие и увеличение конкурентоспособности.