Зеленскому дали совет по Крыму

Сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева призвала президента Украины Владимира Зеленского оставить претензии на Крым и начать руководствоваться реалиями сегодняшнего дня.

Как передает РИА Новости, парламентарий подчеркнула, что Зеленский должен понимать, что Севастополь и Крым уже больше 5 лет входят в РФ и "всегда принадлежали к русскому миру".

По словам Алтабаевой, 90% населения полуострова ментально ощущают себя русскими, поэтому ее удивляет то, что Киев, говоря о демократических ценностях, совершенно игнорирует выбор крымчан на референдуме в пользу России.

Сенатор подчеркнула, что если руководство Украины не будет учитывать данные реалии, то Киев никогда не придет ни к каким договоренностям с Москвой.

Так она прокомментировала видеоролик, который Зеленский опубликовал 6 декабря на своем официальном сайте, в котором, обращаясь к ВСУ по случаю вооруженных сил страны, сообщил, что Донбасс и Крым являются частью Украины и пообещал вернуть "наших людей и наши территории"​​​.

В свою очередь, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов расценил видеообращение Зеленского как свидетельство того, что официальный Киев давно де-факто признал российский статус полуострова, но не делает этого де-юре, поскольку эта тема используется в спекулятивных целях на международной арене – для получения преференций со стороны западных стран, в первую очередь, США.