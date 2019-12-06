Момент столкновения легковушки с бензовозом попал на видео

В Чите автомобиль "Жигули" выехал на встречную полосу и столкнулись с бензовозом. Пострадали водитель легковушки и его пассажир — ребенок.

Инцидент произошел в пятницу, 6 декабря, на улице Рахова. На место происшествия, по информации пресс-службы ГУ МЧС Читы, работали спасатели, которые привезли на случай возгорания автоцистерну и осободили заблокированного водителя легковушки.

Мужчина и ребенок были госпитализированы, о тяжести и характере полученных ими травм не сообщается.

Причина аварии не называется.