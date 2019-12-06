Коллекторы пригрозили бабушке расправиться с внуком, на чье лечение она брала деньги

Жительница Подмосковья пожаловалась на коллекторов, которые пригрозили расправиться с ее малолетним внуком, на лечение которого она заняла деньги. 44-летняя женщина рассказала, что ежедневно получает угрозы.

Заемщица рассказала KP.ru, что коллекторы грозились добиться ее увольнения с работы и отнять квартиру. Кроме того, они стали давить и на родственников женщины – звонили им и писали в соцсетях.

Женщина обратилась в финансовую организацию, чтобы взять 15 тысяч рублей на подготовку внука к операции. Мальчик родился с пороком сердца и дефектом неба. Врачи предупредили, что ребенку нужно будет хирургическое вмешательство, чтобы впоследствии он мог жить нормальной жизнью.

"Я рассчитывала отдать все вовремя. Но возникло затруднение, много денег уходило на реабилитацию Димы. Я стала понимать, что отдать деньги в срок не успею", – рассказала она. Женщина попросила кредиторов отсрочить дату выплаты, и сначала ей пошли на уступки, но вскоре начались назойливые звонки.

Сперва ей позвонила некая женщина и пообещала "устроить ужасную жизнь". Затем позвонил мужчина, который заявил, что ее долг перекупили, и теперь она должна 150 тысяч рублей.

Издание опубликовало часть переписки заемщицы с коллекторами. В одном из сообщений они напрямую угрожают семье женщины расправой и называют ее внука "выродком", обещая, что его "ни один врач спасти не сможет".

Зачастую в попытках взыскать долги коллекторы не гнушаются довольно циничных способов. 3 декабря сообщалось о том, что жительнице Кубани из-за долгов брата пригрозили убийством и прислали к ее дому гроб. Женщина обратилась в правоохранительные органы.