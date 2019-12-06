Следком не нашел состава преступления в действиях Фомина

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование Сергея Фомина, который проходил по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

В августе Фомин был арестован по решению суда, но позже отпущен под домашний арест. Свою вину он не признал.

Как сообщается на сайте СК РФ, следствие не нашло в его действиях состава преступления. Решение было принято после исследования всех материалов, в том числе показаний свидетелей и изучения записей камер видеонаблюдения. Домашний арест Фомина отменен.

Вместе с тем в его действиях есть "признаки административного правонарушения", поэтому материалы переданы в органы МВД России.

Ранее в пятницу суд приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к 3 годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.