Появилась панорама украинской лунной базы

На сайте ведущего предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" представлена панорама лунной промышленно-исследовательской базы, передает РИА Новости.

Отмечается, что уже сформирован внешний вид базы​​​, определены конфигурация и инфраструктура, обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем: транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции лунных модулей, средства передвижения по поверхности Луны и тому подобное.

Можно также ознакомиться с круговой панорамой базы, которая подписана слоганом "Let's make the Moon closer together" (Давайте сделаем Луну ближе вместе), что явно отсылает к предвыборному слогану президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" (Сделаем Америку снова великой).

Свою концепцию освоения и исследования Луны сотрудники КБ представили в рамках Третьего международного симпозиума/семинара Ассоциации "Лунной деревни" в Токио (Moon Village Association).